Люксовые бренды передали в подарок Екатеринбургу авторский кардиган и серьги «Горная царевна»

Бренды Maison Kaleidoscope и Natasha Libelle в честь 300-летия города подарили Екатеринбургу кардиган с авторским узором и серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы». Изделия будут храниться в «Синара Центре», сообщили основательницы брендов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Бренды Maison Kaleidoscope и Natasha Libelle в честь 300-летия города подарили Екатеринбургу кардиган с авторским узором и серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы». Изделия будут храниться в «Синара Центре» Фото: Ева Коршунова Бренды Maison Kaleidoscope и Natasha Libelle в честь 300-летия города подарили Екатеринбургу кардиган с авторским узором и серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы». Изделия будут храниться в «Синара Центре» Фото: Ева Коршунова Фото: Ева Коршунова Следующая фотография 1 / 3 Бренды Maison Kaleidoscope и Natasha Libelle в честь 300-летия города подарили Екатеринбургу кардиган с авторским узором и серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы». Изделия будут храниться в «Синара Центре» Фото: Ева Коршунова Бренды Maison Kaleidoscope и Natasha Libelle в честь 300-летия города подарили Екатеринбургу кардиган с авторским узором и серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы». Изделия будут храниться в «Синара Центре» Фото: Ева Коршунова Фото: Ева Коршунова

Художница и основательница бренда Maison Kaleidoscope Екатерина Комбарова создала два кардигана с узором, посвященным малахиту, и с элементами ручной вышивки. «Малахит — визитная карточка Урала, камень, который из покон веков добывали в горах. Это национальная красота, русское достояние. Нам важно подчеркнуть нашу родину, потому что нигде в мире такого нет»,— отметила Екатерина Комбарова.

Одно из изделий будет продано на благотворительном аукционе. Стартовая цена составит 70 тыс. руб. Деньги будут направлены фонду «Дети России». Бренд авторских изделий из шерсти и хлопка Maison Kaleidoscope был основан в 2015 году. Все вещи бренда производятся вручную небольшими партиями.

Серьги «Горная царевна» из коллекции «Кружевные сказы», созданные для конкурса Фаберже от ювелирного бренда Natasha Libelle сделаны из малахита, бриллиантов и золота. Украшения из этой коллекции будут проданы на благотворительном аукционе, который пройдет 17 августа после закрытого показа «Наследие Урала». Стартовая цена составит 100 тыс. руб.

Бренд Natasha Libelle создает дизайнерские ювелирные украшения лимитированных коллекций. Некоторые изделия представлены в единственном экземпляре. Производство находится в Екатеринбурге.

Ева Коршунова