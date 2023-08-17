Жители Красноярска смогут наблюдать последний в этом году звездопад

В Красноярске местные жители смогут наблюдать метеорный поток Каппа-Цигниды. Звездопад можно будет увидеть невооруженным взглядом, однако ожидается, что поток будет не очень активным - до 10 метеоров в час.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ Фото: Ксения Федорова, Коммерсантъ

«Пик звездопада придется на сегодняшнюю ночь, с 17 на 18 августа, наблюдать за небом будет не менее интересно и в ночь с пятницы на субботу», - сообщили в пресс-службе СибГУ им. М.Ф.Решетнёва.

Лучше небесное явление наблюдать за пределами города, где нет большого количества искусственного свет.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в апреле этого года в небе над Иркутской областью пролетел метеор. На видео, которое разместила мэрия, было заметно как в небе над домами пролетает болид, а после след исчезает.

По результатам обработки свидетельств очевидцев яркого метеора ученые Иркутского планетария построили примерную траекторию его движения. Небесное тело пролетело над территорией Киренского района Иркутской области 6 апреля и предварительно упало в окрестностях хребта Акиткан

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Александр Киселев