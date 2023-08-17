Главу и депутата Миллеровского поселения заподозрили в служебном подлоге

В отношении главы Миллеровского городского поселения Виталия Абакумова и депутата собрания депутатов муниципалитета Василия Кугута возбуждено уголовное дело о служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ). Миллеровский районный суд отправил обоих под домашний арест, об этом сообщает пресс-служба суда.

Мера пресечения будет действовать до 28 сентября. В чем конкретно обвиняются фигуранты дела официально не сообщается.

На сайте КПРФ, в которой состоят оба задержанных, появилось заявление о том, что в Ростовской области «преследования властями коммунистов и сторонников КПРФ обретают системный характер». Отмечается, что Виталий Абакумов является кандидатом в депутаты заксобрания Ростовской области.

Кристина Федичкина