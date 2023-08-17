Волгоградская прокуратура добилась возвращения в госсобственность части парка

Прокуратура Дубовского района Волгоградской области через апелляционную инстанцию добилась возвращения в государственную собственность части парка в городе Дубовка, рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

В рамках проверки исполнения законодательства в части распоряжения муниципальной собственностью прокуратура выявила акт незаконной продажи земельного участка площадью более 5 тыс. кв. м на ул. Московская.

Установлено, что 4 июля 2003 года администрация Волгоградской области передала в собственность Дубовского района недостроенный «Дом культуры на 500 мест» (ДК). 31 мая 2005-го районная дума разрешила приватизацию указанного объекта «в форме открытого конкурса с инвестиционным вложением свыше 1 млн руб.».

В документах земля не фигурировала, но в протоколе заседания комиссии по проведению торгов от 5 июля 2005 года она указана вместе с недостроенным зданием ДК ООО «Возрождение».

Фирма дом культуры не достроила, а администрация не изъяла объект из частной собственности. Через некоторое время ДК вместе с землей продали третьим лицам. «В частности, в 2020 году часть земельного участка площадью 2 000 кв. м была продана за сумму свыше 1,5 млн руб.», — уточнили в прокуратуре.

Спорный участок оказался частью «Центрального парка» Дубовки и относящимся к территории земель общего пользования, а такие участки отчуждению, согласно законодательству, не подлежат.

Прокуратура Дубовского района обратилась в суд с иском о возвращении земли в муниципальную собственность.

Дубовский районный суд отказал прокуратуре. Тогда надзорное ведомство подало апелляционную жалобу. Волгоградский областной суд удовлетворил исковые требования и вернул в муниципальную собственность участок площадью 5 тыс. кв. м.

Дарья Васенина

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