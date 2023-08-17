В Перми силовики провели обыски по делу пермского оппозиционера

Сотрудники правоохранительных органов провели сегодня обыски у правозащитника Валентина Мурзаева и журналистки Оксаны Асауленко. О следственных мероприятиях сообщила сама журналистка, пояснив, что у нее изъяли телефон. По ее данным, обыски проходили в рамках уголовного дела в отношении оппозиционера Сергея Ухова (признан иностранным агентом), который проживает за границей и находится в розыске.

Дело в отношении господина Ухова было возбуждено по ст. 280.4 УК РФ (Публичные призывы, направленные против безопасности государства) в феврале этого года. Сам активист писал, что «уголовное дело заведено за правду» и пояснял, что не знает подробностей.