В Ачинске задержали предполагаемого участника банды Малиновского

В Красноярском крае задержан предполагаемый член преступного сообщества Ярослава Малиновского. По данным регионального МВД, его подозревают по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, максимальное наказание лишение свободы до 10 лет).

В январе 2020 года на парковке улицы Добровольческой Бригады группа злоумышленников напала на 53-летнего бизнесмена. Нападавшие угрожали предпринимателю отверткой, после чего избили и похитили у него 1 млн руб. Также они напали на охранника и компаньона, которые сопровождали красноярца.

Один из участников нападение был задержан 17 августа на железнодорожном вокзале Ачинска. В настоящее время правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, в отношении Ярослава Малиновского, подозреваемого в организации преступного сообщества, возбуждено еще одно уголовное дело. По данным следствия, предполагаемый глава банды в конце мая 2018 года совместно с сообщником принудил местного жителя оформить нотариальную доверенность на шесть квартир в Красноярске. Стоимость недвижимости составила 25 млн руб.

18 мая Центральный райсуд Красноярска вынес решение о заочном аресте главы преступного сообщества. После чего Ярослава Малиновского объявили в межгосударственный розыск.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Александр Киселев