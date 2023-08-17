Куда сходить в Ижевске в выходные 19 и 20 августа

В эти выходные, 19 и 20 августа, в столице Удмуртии пройдут кулинарные мастер-классы для детей, в кино состоится премьера фильмов ужасов «Тайна проклятой обители», а в парке будет работать выставка автомобилей. Гости и жители города смогут увидеть творчество уличных художников-аутсайдеров на выставках, а группа «1859» исполнит песни Виктора Цоя. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие пройдут фестивали и где выступят группы

19 августа, в субботу, в BARROCK состоится вечер памяти Цоя (16+). Для гостей большую программу песен Виктора Цоя исполнит группа «1859». Начало в 19:00, стоимость — от 400 руб.

В эти выходные в парке имени Кирова в Ижевске состоится фестиваль «Народный тест-драйв» (0+). Представители автосалонов города представят свои автомобили, а на главной сцене для гостей пройдет развлекательная шоу-программа. Участников ждут конкурсы и подарки, выступление кавер-группы, а детей будут развлекать аниматоры. Кроме того, на территории парка будут работать игровые станции и мастер-классы. Вход свободный.

Какие выставки будут работать

В Музее искусств в эти выходные работает выставка, посвященная 65-летию художницы Натальи Вострокнутовой (0+). В экспозиции представлены работы, которые отличает четко выстроенная композиция и игра с фактурой красочного слоя. Поверхности то гладкие, то легкие и прозрачные, то выполнены объемным пастозным мазком. Стоимость — 150-200 руб.

Там же открывается выставка аутсайдерского, наивного и маргинального искусства «Аутсайдер-арт. Ищи меня здесь» (12+). В экспозиции представлены больше 100 произведений, созданных художниками-аутсайдерами и людьми с ментальными особенностями. Работы поступили из частных коллекций художников России и Белоруссии. Вход свободный.

В пятницу, 18 августа, на Центральной площади в Ижевске начнет работать интерактивный передвижной музей тепла. Здесь представят 13 тематических зон с панорамным 4К-кинотеатром и интерактивными модулями, а также игровыми зонами. Гости узнают о ТЭЦ, производстве тепла и электроэнергии. Вход свободный, однако требуется предварительная запись.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие мастер-классы можно посетить

18 августа, в пятницу, в 16:00 в «Арт-сундучке» состоится мастер-класс по росписи пряников (6+). Гости в честь дня рождения Чебурашки смогут разукрасить пряничные заготовки в форме героя мультфильма цветной глазурью, после чего продегустировать готовые пряники, заранее выпеченные мастером. Стоимость — 500 руб.

Кулинарная студия «Концепт» приглашает на мастер-класс для детей, который начнется 20 августа в 14:00 (6+). «Пиратская вечеринка» пройдет с аниматором, а дети научатся готовить фигурный фруктовый салат со взбитыми сливками и бургер Капитана Флинта. Стоимость — 1,6 тыс. руб.

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Какие премьеры посмотреть в кино

В российской драме «Свидетель» (18+) жизнь скрипача-виртуоза из Бельгии Даниэля Коэна навсегда меняет поездка в Киев, куда артист прибыл на гастроли. Даниэль считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость, но чем обернутся для него эти качества зрители узнают уже в кино.

В центре сюжета американского триллера «Тайна проклятой обители» (18+) оказываются молодожены Паркер и Мадлен, которые сразу после свадьбы переезжают в викторианский дом недалеко от центра Лос-Анджелеса. Однако все оказывается не так просто — они обнаруживают спрятанную в стене коробку со старинными письмами первоначальному владельцу. Пока пара изучает переписку, с ними начинают происходить странные вещи.

Российская комедия «Как звезды» (18+) расскажет о дружбе начинающей актрисы Сони и Маши, занимающейся озвучкой мультфильмов. Две девушки крутят романы с известными актерами, снимаются в кино и ни в чем себе не отказывают. Зрителям предстоит узнать, как далеко зайдет героиня ради покорения своей мечты.

Подготовила Софья Лямина