Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Куда сходить в Ижевске в выходные 19 и 20 августа

«Аутсайдер-арт», вечер памяти Цоя и «Народный тест-драйв»

В эти выходные, 19 и 20 августа, в столице Удмуртии пройдут кулинарные мастер-классы для детей, в кино состоится премьера фильмов ужасов «Тайна проклятой обители», а в парке будет работать выставка автомобилей. Гости и жители города смогут увидеть творчество уличных художников-аутсайдеров на выставках, а группа «1859» исполнит песни Виктора Цоя. Подробнее — в афише «Ъ-Удмуртия».

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Какие пройдут фестивали и где выступят группы

19 августа, в субботу, в BARROCK состоится вечер памяти Цоя (16+). Для гостей большую программу песен Виктора Цоя исполнит группа «1859». Начало в 19:00, стоимость — от 400 руб.

В эти выходные в парке имени Кирова в Ижевске состоится фестиваль «Народный тест-драйв» (0+). Представители автосалонов города представят свои автомобили, а на главной сцене для гостей пройдет развлекательная шоу-программа. Участников ждут конкурсы и подарки, выступление кавер-группы, а детей будут развлекать аниматоры. Кроме того, на территории парка будут работать игровые станции и мастер-классы. Вход свободный.

Какие выставки будут работать

В Музее искусств в эти выходные работает выставка, посвященная 65-летию художницы Натальи Вострокнутовой (0+). В экспозиции представлены работы, которые отличает четко выстроенная композиция и игра с фактурой красочного слоя. Поверхности то гладкие, то легкие и прозрачные, то выполнены объемным пастозным мазком. Стоимость — 150-200 руб.

Там же открывается выставка аутсайдерского, наивного и маргинального искусства «Аутсайдер-арт. Ищи меня здесь» (12+). В экспозиции представлены больше 100 произведений, созданных художниками-аутсайдерами и людьми с ментальными особенностями. Работы поступили из частных коллекций художников России и Белоруссии. Вход свободный.

В пятницу, 18 августа, на Центральной площади в Ижевске начнет работать интерактивный передвижной музей тепла. Здесь представят 13 тематических зон с панорамным 4К-кинотеатром и интерактивными модулями, а также игровыми зонами. Гости узнают о ТЭЦ, производстве тепла и электроэнергии. Вход свободный, однако требуется предварительная запись.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Какие мастер-классы можно посетить

18 августа, в пятницу, в 16:00 в «Арт-сундучке» состоится мастер-класс по росписи пряников (6+). Гости в честь дня рождения Чебурашки смогут разукрасить пряничные заготовки в форме героя мультфильма цветной глазурью, после чего продегустировать готовые пряники, заранее выпеченные мастером. Стоимость — 500 руб.

Кулинарная студия «Концепт» приглашает на мастер-класс для детей, который начнется 20 августа в 14:00 (6+). «Пиратская вечеринка» пройдет с аниматором, а дети научатся готовить фигурный фруктовый салат со взбитыми сливками и бургер Капитана Флинта. Стоимость — 1,6 тыс. руб.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Какие премьеры посмотреть в кино

В российской драме «Свидетель» (18+) жизнь скрипача-виртуоза из Бельгии Даниэля Коэна навсегда меняет поездка в Киев, куда артист прибыл на гастроли. Даниэль считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость, но чем обернутся для него эти качества зрители узнают уже в кино.

В центре сюжета американского триллера «Тайна проклятой обители» (18+) оказываются молодожены Паркер и Мадлен, которые сразу после свадьбы переезжают в викторианский дом недалеко от центра Лос-Анджелеса. Однако все оказывается не так просто — они обнаруживают спрятанную в стене коробку со старинными письмами первоначальному владельцу. Пока пара изучает переписку, с ними начинают происходить странные вещи.

Российская комедия «Как звезды» (18+) расскажет о дружбе начинающей актрисы Сони и Маши, занимающейся озвучкой мультфильмов. Две девушки крутят романы с известными актерами, снимаются в кино и ни в чем себе не отказывают. Зрителям предстоит узнать, как далеко зайдет героиня ради покорения своей мечты.

Подготовила Софья Лямина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...