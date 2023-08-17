Заводчик лошадей выплатит за вытоптанные поля агрофирмы в Ирбите около 524 тысяч рублей

Ирбитский районный суд взыскал с владельца табуна лошадей в пользу ООО «Агрофирма Ирбитская» за вытоптанные поля около 524 тыс. руб. ущерба. Ответчик подал апелляцию, но в Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции, сообщила пресс-служба облсуда.

По данным облсуда, в 2022 году в Ирбитском районе табун лошадей содержался на свободном выгуле из-за разрушения загона в нескольких километрах от посевов ООО «Агрофирма Ирбитская». Собственник лошадей раз в три дня проверял и отгонял табун от полей.

30 мая 2022 года агрофирма обнаружила съеденные посевы на поле «Журавлиное» – 3 га овса и гороха, а на территориях «Сторожовщины» и «Каменного» были вытоптаны 35 га клевера и злаков. Специальная комиссия заключила, что 10-15 лошадей свободно передвигались и кормились посевами, все не съеденное было вытоптано. На основе данных комиссии агрономы составили схему повреждений, замерили их площадь и обратились в полицию.

После доследственной проверки полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Тогда ООО «Агрофирма Ирбитская» обратилось в Ирбитский районный суд, который установил, что «владелец лошадей нарушил правила табунного выпаса лошадей, согласно которым выпас лошадок допускается в установленных местах только в сопровождении табунщиков».

Иск был удовлетворен. Суд взыскал с хозяина табуна материальный ущерб порядка 409 тыс. руб., расходы по проведению оценки в размере 80 тыс. руб., расходы по оплате услуг представителя в размере 35 тыс. руб.

Александр Стародумов

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте