Банк России: годовая инфляция в Пермском крае выше показателя ПФО

Годовая инфляция в Пермском крае в июле 2023 года выросла относительно июня на 1%, до 3,9%. Это выше показателя по Приволжскому федеральному округу (3,84%) и ниже, чем по России в целом (4,3%). Увеличение темпа прироста потребительских цен в регионе в основном произошло из-за ослабления рубля и роста потребительского спроса. Такие данные приводит Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В июле 2023 года цены на продовольственные товары выросли на 2% в годовом сопоставлении после снижения в июне на 0,1%. Подорожали яблоки, груши и апельсины (в июне они были дешевле, чем годом ранее), замедлилось снижение цен на виноград. Ослабление рубля вызвало увеличение затрат животноводов на кормовые добавки, переработчиков мяса — на обслуживание импортного оборудования. Кроме того, неблагоприятная эпизоотическая обстановка в регионах-поставщиках ограничивала предложение яиц и мясопродуктов в крае. Все это привело к ускорению роста цен на яйца, курицу, фарш и индейку, замедлению снижения цен на вареную колбасу.

В июле годовой темп прироста цен на непродовольственные товары вырос на 1,5% и составил 1,8%. Рост спроса в условиях ограниченного предложения иномарок с пробегом обусловил ускорение роста цен на них. Повышение цен на российские автомобили, помимо роста потребительского спроса, обусловлено ослаблением рубля и возросшими затратами автопроизводителей на закупку импортных компонентов. Ускорение роста розничных цен на моторное топливо, в частности бензина, обусловлено увеличением цен на него на оптовом рынке в условиях превышения спроса над предложением. Кроме того, повышение оптовых цен было во многом вызвано ростом мировых цен на нефтепродукты.

Годовой темп прироста цен на услуги понизился относительно предыдущего месяца на 1,5%, до 9,8%. Ценовая динамика в значительной мере обусловлена статистическим эффектом высокой базы прошлого года. Перенос плановой индексации услуг ЖКХ с 1 июня 2023 года на 1 декабря 2022-го привел к замедлению роста цен на них. В июле прошлого года из-за сокращения числа прямых рейсов из международного аэропорта Пермь выросли цены на зарубежные туры. В 2023 году из Перми был открыт ряд прямых рейсов в Турцию и Египет, что привело к увеличению предложения путевок. Соответственно, в июле текущего года подобного повышения цен не было.