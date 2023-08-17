Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о привычках русского баснописца.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

И вновь в Санкт-Петербург отправляемся сегодня, на Васильевский остров. Здесь на первой линии в доме номер 8 проживал в позапрошлом веке великий наш баснописец Иван Андреевич Крылов. Человек особенный, неординарный, не оригинал даже, а нечто большее.

Известна, например, его страсть к пожарам. Чуть где что загорится, он уж мчит туда что есть мочи. Прибывал часто быстрее пожарных. Найдет себе укромный уголок и наблюдает. Огонь его завораживал… Или игра в карты. Все, конечно, играли понемногу. Какие еще развлечения в те времена? Однако был темный период, когда картами он зарабатывал себе на жизнь. Говорили, что Крылов играет профессионально и не совсем честно. Вяземский писал: «Играл он в карты, вероятно, также по хозяйственным расчетам ума». А другой его знакомый, Кеневич, отмечал: «Нельзя сказать: он играл в карты; он жил ими, он видел в них средство разбогатеть. Он отыскивал сборища игроков и проводил с ними дни и ночи». Ходили слухи о гигантской сумме в 110 тыс. руб., которые он выиграл, будучи уже известным писателем, но потом вроде снова проигрался.

О любви Крылова много и вкусно поесть слагались легенды. За трапезой он становился необычайно разговорчив, успевал поглощать яства, одно за другим, и так сочно и вкусно их комментировал, что соседи по столу слушали, раскрыв рот и забыв о еде. После застолья Крылов устраивался в кресле, закрывал глаза и замирал. «Он не спит,— шептались гости. — Переваривает обед, как удав». Любил баснописец и водные процедуры: выбегал из дома практически без одежды и погружался в один из питерских каналов. Причем совершал он эти омовения не только летом, но и весной, и осенью, когда тучным своим телом приходилось пробивать корку льда.

Он постоянно шутил над друзьями, эпатировал, разыгрывал и вопреки общему мнению не был ленив, постоянно работал. А в 50 лет вдруг удивил знакомых тем, что выучил греческий язык. Когда Крылов умирал от воспаления легких, наказал сообщить всем, что умер он от переедания рябчиков с кашей. Хотя насчет его смерти существует не одна версия.