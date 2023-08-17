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Коммерсантъ FM
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«Главное в автомобиле — начинка»

Дмитрий Гронский — о бренде Ji Yue

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает, какое авто обещают представить Geely совместно с Baidu Inc.

Фото: Geely

Фото: Geely

Основанный в 1986 году холдинг Geely — и без того хозяйство довольно крупное и разностороннее. Это не только собственно Geely Auto — компания, которая считается у себя на родине крупнейшим негосударственным автопредприятием — 14 заводов на территории Китая и еще 4 по всему миру. Холдингу, между прочим, принадлежат шведская Volvo и британский Lotus.

Также Geely Group является собственником таких марок, как Lynk & Co и Zeekr — эти экзотические пока машины можно встретить и на московских улицах. По английским городам ездят кэбы и фургоны компании London Electric Vehicle. Наконец, Geely последнее время осваивает не только Поднебесную, но и собственно небеса, простите за дурной каламбур. Холдингу принадлежит разработчик летающих автомобилей — компания Terrafugia.

Но на днях Geely Holding Group объявила о своем альянсе с Baidu Inc., результатом которого будет новый бренд автомобилей — Ji Yue. Для тех, кто не знает, что такое Baidu, поясню. Baidu — это такой «китайский Google», не только поисковая система и целая куча различных сервисов, но и крупная международная технологическая компания, которая интересуется в том числе и машинами. Как и Google, кстати. Помните, какое-то количество лет назад все ждали, что в продаже вот-вот появятся «гугломобили»?

Первый автомобиль нового высокотехнологичного бренда Ji Yue появится в четвертом квартале нынешнего года. Но картинки с изображениями будущего авто уже сейчас можно найти в сети. Выглядит симпатично. Но, по утверждению разработчиков, главное в нем — это все же не внешность, а начинка, которая объединит в себе наработки Geely Holding в области инновационных модульных архитектур и продвинутую экспертизу компании Baidu, которая прежде всего касается искусственного интеллекта, а значит, и автономного вождения.

Поскольку у нас в стране продукция Geely представлена достаточно широко, можно ожидать, что со временем до нас доедут и высокоинтеллектуальные автомобили нового бренда Ji Yue.

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