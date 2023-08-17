Суд утвердил домашний арест инженеру челябинского минсельхоза по делу о взятках

Челябинский областной суд оставил в силе продление домашнего ареста главному государственному инженеру-инспектору Кунашакского района управления гостехнадзора министерства сельского хозяйства региона Дамилю Хусаинову, обвиняемому в получении взяток. Мера пресечения будет действовать до сентября. Об этом сообщают в областной прокуратуре.

Сторона защиты в апелляции просила смягчить обвиняемому меру пресечения.

«По результатам апелляционного рассмотрения избранная мера пресечения оставлена без изменения»,— отмечают в прокуратуре региона.

Дамиля Хусаинова задержали в феврале этого года. Как считает следствие, инспектор в 2022 году получил взятки от более чем 16 граждан за выдачу водительских удостоверений тракториста-машиниста категории «В», «С» без фактического обучения и сдачи экзаменов.