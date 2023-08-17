Госуниверситеты Калмыкии, Бурятии и Тувы образовали консорциум для изучения буддизма

Государственные университеты Бурятии, Калмыкии, Тувы, а также Буддийский университет «Даши Чойнхорлин» и Агинская буддийская академия создали консорциум вузов «Буддийское образование». Как сообщает пресс-служба правительства Бурятии, договоренности о создании консорциума были достигнуты в рамках Международного буддийского форума, проходящего в Улан-Удэ с 17 по 19 августа.

Целями объединения вузов является консолидация научно-исследовательского потенциала организаций, осуществляющих образовательную работу в области буддизма. Среди задач также создание государственной системы подготовки специалистов по буддизму, укрепление роли российского буддизма на международной арене. Консорциум займется формированием и реализацией совместных научных и образовательных программ в области буддийской теории и практики, совместной подготовкой кадров высшей квалификации»,— уточняется в сообщении.

Со ссылкой на директора Института стран Азии и Африки МГУ им. М. В. Ломоносова Алексея Маслова отмечается также, что «консорциум религиозных и светских университетов создан впервые в истории России», а к объединению могут присоединяться и другие вузы.

По информации буддийской традиционной Сангхи России, международный форум проводится в рамках празднования 100-летия Республики Бурятия, центра российского буддизма. Участие в форуме принимают официальные представители из 14 стран, в том числе Непала, Монголии, Индии, Китая, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Шри-Ланки, Вьетнама, Таиланда.

Влад Никифоров, Иркутск