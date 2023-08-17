В добровольческий батальон имени Салавата Юлаева записалось более 100 человек

Более 100 человек подали заявления на вступление во второй добровольческий батальон имени Салавата Юлаева (войдет в структуру Росгвардии), сообщает «Башинформ» со ссылкой на главу администрации Туймазинского района Айдара Суфиянова. В Туймазах действует отделение общественного штаба по набору в батальон. Заключить контракт могут мужчины в возрасте до 55 лет в хорошей физической форме.

О формировании очередного добровольческого батальона неделю назад сообщил советник главы Башкирии по взаимодействию с войсками Национальной гвардии РФ Артур Юмагужин.

Первый батальон имени Салавата Юлаева был сформирован по инициативе господина Юмагужина в октябре 2022 года.

В июле глава Башкирии Радий Хабиров заявил о создании седьмого по счету добровольческого батальона. Он будет носить имя Героя России Алмаза Сафина.

Олег Вахитов

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