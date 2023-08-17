Саратовская прокуратура отчиталась о сносе порядка 40 аварийных домов

Прокуратура обязала саратовских чиновников снести 39 аварийных домов с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверок правоохранители нашли подлежащие сносу строения в Саратове, Энгельсе и Вольске — каждый из них был расселен.

Здания находились в полуразрушенном состоянии; посторонние лица могли свободно посещать помещения. Таким образом создавалась угроза жизни и здоровья граждан.

Сотрудники прокуратуры внесли ряд представлений в адрес должностных лиц; а также подали судебные иски. В результате органы местного самоуправления снесли упомянутые строения.

Никита Маркелов