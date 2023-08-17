В Петербурге запустили производство чая под популярным брендом из 90-х

Объединенная чайная компания, выкупившая мощности бывшей чайной фабрики Unilever, приобрела входивший в ее портфель популярный в 1990-х годах бренд «Беседа». По данным «Ъ», производство уже стартовало в Петербурге на этой неделе, а в продажу «Беседа» должна попасть в сентябре.

Генеральный директор и совладелец ОЧК Александр Конов сообщил, что торговую марку «Беседа» планируется перезапустить на федеральном уровне. Сперва под брендом будет изготавливаться черный чай в пакетиках, затем ассортимент будет расширяться.

Эксперты предполагают, что новый владелец бренда, скорее всего, будет ориентирован на средний ценовой сегмент и постарается заместить с помощью «Беседы» нишу чая Lipton, также входившего в портфель концерна Unilever наряду с Brooke Bond.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Беседа" заваривается повторно».

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