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Пассажиропоток аэропорта Казани с начала года составил почти 2,3 млн пассажиров

В Казани аэропорт за январь–июнь 2023 года перевез почти 2,3 млн человек. Об этом говорится в сообщении мэрии. Из общего числа 1,7 млн человек воспользовались внутренними рейсами, остальные — международными.

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Самыми популярными маршрутами внутри страны стали самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск. Среди международных рейсов популярными направлениями оказались Анталья, Стамбул, Дубай, Душанбе и Хургада.

Напомним, в прошлом году пассажиропоток казанского аэропорта составил 4 млн человек, что является рекордом в истории организации.

"Ъ-Казань"

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