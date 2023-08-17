Пассажиропоток аэропорта Казани с начала года составил почти 2,3 млн пассажиров

В Казани аэропорт за январь–июнь 2023 года перевез почти 2,3 млн человек. Об этом говорится в сообщении мэрии. Из общего числа 1,7 млн человек воспользовались внутренними рейсами, остальные — международными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Самыми популярными маршрутами внутри страны стали самолеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды и Новосибирск. Среди международных рейсов популярными направлениями оказались Анталья, Стамбул, Дубай, Душанбе и Хургада.

Напомним, в прошлом году пассажиропоток казанского аэропорта составил 4 млн человек, что является рекордом в истории организации.

"Ъ-Казань"