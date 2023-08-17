В Волгограде тушат пожар на заводе «Красный октябрь»

Сотрудники ГУ МЧС Волгоградской области сегодня, 17 августа, тушили пожар в Краснооктябрьском районе Волгограда, рассказали в пресс-службе ведомства. Распространение огня удалось остановить, пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания установят специалисты.

Сообщение о возгорании на АО «Корпорация ''Красный октябрь''» поступило в 9:08. Внутри отдельно стоящего бетонного здания на площади 50 кв. м горело трансформаторное масло.

«На месте пожара работают пожарные расчеты 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Волгоградской области»,— уточнили в МЧС.

В пресс-службе завода «Ъ» уточнили, что на 11:00 мск пожар до конца не потушили, но предприятие работает в штатном режиме.

Дарья Васенина, Саратов