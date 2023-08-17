Погибшего в СВО рядового Ильдара Гимадетдинова похоронили в Удмуртии

В столице Удмуртии со всем воинскими почестями похоронили рядового Ильдара Гимадетдинова, погибшего при выполнении боевого долга в ходе спецоперации. Военнослужащего посмертно наградили Орденом Мужества, сообщил во «ВКонтакте» врио главы города Владимир Гуляев.

«В памяти людей навсегда останется образ этого человека, сделавшего в непростое для страны время свой выбор, который считал единственно правильным — встать на защиту добра и справедливости»,— написал господин Гуляев.

Помощь семье погибшего военнослужащего оказывается в полном объеме.