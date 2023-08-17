Под Аргаяшом поезд насмерть сбил человека

В Челябинской области вблизи железнодорожной станции Аргаяш грузовой поезд насмерть сбил человека. В связи с этим организована доследственная проверка, сообщают в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Трагедия произошла вечером 16 августа. Грузовой поезд, несмотря на предпринятые машинистом меры, не смог остановиться и сбил 69-летнего мужчину. От полученных травм он скончался.

«С целью координации действий правоохранительных органов на место происшествия выезжал заместитель Челябинского транспортного прокурора»,— комментируют в Уральской транспортной прокуратуре.

Проверку по факту столкновения также проводит надзорное ведомство. Челябинская транспортная прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

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