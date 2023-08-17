BAE Systems купила авиакосмические активы американской Ball Corp

Крупнейшая британская оборонная компания BAE Systems сообщила о заключении договора о покупке акций Ball Aerospace, принадлежащей американской Ball Corporation. Сделка, стоимость которой оценивается в $5,55 млрд, позволит британской компании расширить свои возможности в разработке космических аппаратов и боевых ракет. Ожидается, что сделка будет завершена в первом полугодии 2024 года.

Ball Aerospace была создана в 1956 году. Компания занимается разработкой и производством космических аппаратов, оборудования и снаряжения для национальной обороны и освоения космоса и является одним из ключевых подрядчиков в США в этих сферах. В компании, штаб-квартира которой находится в Колорадо, работают 5,2 тыс. человек. Выручка Ball Aerospace в 2022 году составила $1,98 млрд, в нынешнем году ожидается выручка в размере $2,2 млрд.

На покупку американской компании кроме BAE Systems претендовали как другие оборонные подрядчики — General Dynamics и Textron, так и частные инвестиционные компании — Blackstone и Veritas Capital Fund Management. Как отметил глава BAE Systems Чарльз Вудберн, «не так часто бывает, чтобы бизнес такого качества, масштабов и широких возможностей, имеющий сильные перспективы роста и близкую нам стратегию, оказывался доступным для покупки». После объявления о сделке акции BAE Systems на Лондонской фондовой бирже начали падать, и в первый час их падение составило 3,6%.

Алена Миклашевская