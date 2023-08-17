«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. В финале английский клуб взял верх над испанской «Севильей». Все решилось в серии пенальти, которую «Сити» выиграл со счетом 5:4. Основное же время завершилось вничью (1:1). За развитием событий на поле в Греции следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Жарко, очень жарко было в этот день в греческом городе Пирей и казалось, что эта жара помешает командам добавить огня на поле. Ведь держать темп, когда столбик термометра переваливает за +30, сложно. Возможно, поэтому начали футболисты не спеша. Опасных моментов у ворот той и другой команды поначалу возникало немного, и тут грянул гром. Нет, небо над греческим стадионом было ясным, только «Севилья» забила.

Если учесть, что «Манчестер Сити» был явным фаворитом этой встречи, вполне можно сказать, что запахло сенсацией. Тем более что отыграться с наскока у «Сити» не вышло. Хотя английский клуб забрал мяч и долгое время вообще не выпускал «Севилью» со своей половины поля. И все же первый тайм завершился победой испанской команды. Звезд, которые делали «Сити» суперклубом в прошлом сезоне, команде Хосепа Гвардиолы явно не хватало, считает футбольный эксперт Андрей Тихонов:

«Есть система игры, которую делает Гвардиола, и она работает. Однако не хватало каких-то нестандартных моментов, которые могут создавать Кевин де Брюйне или Илкай Гюндоган».

Любопытно, что в букмекерских линях даже после забитого мяча «Севильи» фаворитом матча оставался «Манчестер Сити». Поверить в то, что эта команда может проиграть, было сложно. И все же после перерыва испанское нападение несколько раз буквально прощало соперника. И старинное правило «не забиваешь ты, завивают тебе» сработало, как часто бывает в важных матчах, безукоризненно.

Дальше команда Гвардиолы продолжила свои танцы. Был момент, когда футболисты «Сити» целых 10 минут владели мячом 100% времени. Но даже несмотря на это, «Севилья» дотерпела до серии пенальти. И в этот момент показалось, что реальная сенсация неизбежна, ведь ворота испанской команды защищал знаменитый марокканский голкипер Яссин Буну, который творил чудеса на недавнем чемпионате мира. Но Буну пропускает все пять одиннадцатиметровых. А сербский полузащитник «Севильи» Неманья Гудель попадает в перекладину.

Любители фантастики в этот момент загрустили, а футболисты «Сити» радовались, как дети. Ведь это первый суперкубок UEFA в истории клуба. И хотя претензий к команде немало, делать далеко идущие выводы сейчас не стоит, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов:

«Видно, что это начало сезона, и команды еще не в игровом тонусе, физически не готовы даже на 80%, на мой взгляд».

Так что даже «Сити» нужно добавлять и усиливать состав, который сейчас по цене превышает €1 млрд. А тренерскому штабу придется отвечать на вопрос: куда в важных финалах пропадает забивающий так много Эрлинг Холанн. Ведь в этот раз норвежец ни разу всерьез не пробил по воротам.

Так что перед Гвардиолой стоит множество задач, которые нужно решить. И времени отметить тот факт, что он стал первым в истории тренером, который выиграл суперкубок UEFA с тремя разными клубами, у Хосепа Гвардиолы, похоже, просто не будет.

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