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«Поверить в то, что эта команда может проиграть, было сложно»

Владимир Осипов — о матче «Мансити»—«Севилья»

«Манчестер Сити» впервые в своей истории выиграл Суперкубок Европы. В финале английский клуб взял верх над испанской «Севильей». Все решилось в серии пенальти, которую «Сити» выиграл со счетом 5:4. Основное же время завершилось вничью (1:1). За развитием событий на поле в Греции следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Фото: Alkis Konstantinidis, Reuters

Жарко, очень жарко было в этот день в греческом городе Пирей и казалось, что эта жара помешает командам добавить огня на поле. Ведь держать темп, когда столбик термометра переваливает за +30, сложно. Возможно, поэтому начали футболисты не спеша. Опасных моментов у ворот той и другой команды поначалу возникало немного, и тут грянул гром. Нет, небо над греческим стадионом было ясным, только «Севилья» забила.

Как «Манчестер Сити» выиграл у «Севильи» матч за Суперкубок UEFA

Как «Манчестер Сити» выиграл у «Севильи» матч за Суперкубок UEFA

Если учесть, что «Манчестер Сити» был явным фаворитом этой встречи, вполне можно сказать, что запахло сенсацией. Тем более что отыграться с наскока у «Сити» не вышло. Хотя английский клуб забрал мяч и долгое время вообще не выпускал «Севилью» со своей половины поля. И все же первый тайм завершился победой испанской команды. Звезд, которые делали «Сити» суперклубом в прошлом сезоне, команде Хосепа Гвардиолы явно не хватало, считает футбольный эксперт Андрей Тихонов:

«Есть система игры, которую делает Гвардиола, и она работает. Однако не хватало каких-то нестандартных моментов, которые могут создавать Кевин де Брюйне или Илкай Гюндоган».

Любопытно, что в букмекерских линях даже после забитого мяча «Севильи» фаворитом матча оставался «Манчестер Сити». Поверить в то, что эта команда может проиграть, было сложно. И все же после перерыва испанское нападение несколько раз буквально прощало соперника. И старинное правило «не забиваешь ты, завивают тебе» сработало, как часто бывает в важных матчах, безукоризненно.

Дальше команда Гвардиолы продолжила свои танцы. Был момент, когда футболисты «Сити» целых 10 минут владели мячом 100% времени. Но даже несмотря на это, «Севилья» дотерпела до серии пенальти. И в этот момент показалось, что реальная сенсация неизбежна, ведь ворота испанской команды защищал знаменитый марокканский голкипер Яссин Буну, который творил чудеса на недавнем чемпионате мира. Но Буну пропускает все пять одиннадцатиметровых. А сербский полузащитник «Севильи» Неманья Гудель попадает в перекладину.

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Любители фантастики в этот момент загрустили, а футболисты «Сити» радовались, как дети. Ведь это первый суперкубок UEFA в истории клуба. И хотя претензий к команде немало, делать далеко идущие выводы сейчас не стоит, уверен футбольный эксперт Игорь Шалимов:

«Видно, что это начало сезона, и команды еще не в игровом тонусе, физически не готовы даже на 80%, на мой взгляд».

Так что даже «Сити» нужно добавлять и усиливать состав, который сейчас по цене превышает €1 млрд. А тренерскому штабу придется отвечать на вопрос: куда в важных финалах пропадает забивающий так много Эрлинг Холанн. Ведь в этот раз норвежец ни разу всерьез не пробил по воротам.

Так что перед Гвардиолой стоит множество задач, которые нужно решить. И времени отметить тот факт, что он стал первым в истории тренером, который выиграл суперкубок UEFA с тремя разными клубами, у Хосепа Гвардиолы, похоже, просто не будет.

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