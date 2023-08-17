В Нижегородской области у иностранца изъято 1,5 кг героина и метадона

Cотрудники полиции и ГИБДД Нижегородской области на 348 км трассы Москва — Уфа остановили автомобиль уроженца одной из республик ближнего зарубежья, в котором обнаружили почти 1,5 кг метадона и героина.

По данным полиции, шесть свертков с наркотиками были спрятаны под ковролином переднего пассажирского и водительского сидений. Задержанный пояснил, что крупную партию наркотиков он приобрел через закладки. В дальнейшем он планировал их продать.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Андрей Репин