Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Нижегородской области у иностранца изъято 1,5 кг героина и метадона

Cотрудники полиции и ГИБДД Нижегородской области на 348 км трассы Москва — Уфа остановили автомобиль уроженца одной из республик ближнего зарубежья, в котором обнаружили почти 1,5 кг метадона и героина.

По данным полиции, шесть свертков с наркотиками были спрятаны под ковролином переднего пассажирского и водительского сидений. Задержанный пояснил, что крупную партию наркотиков он приобрел через закладки. В дальнейшем он планировал их продать.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков в особо крупном размере. Мужчине предъявлено обвинение, он заключен под стражу.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...