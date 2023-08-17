В Челябинской области спрос на офисных сотрудников вырос на 15%

В этом году в Челябинской области спрос на офисных сотрудников увеличился на 15% по сравнению с прошлым. Зарплатные ожидания таких специалистов выросли на 18%, сообщается в исследовании сервиса «Зарплата.ру».

Ощутимее всего в регионе увеличился спрос на кредитных специалистов (+55%), экономистов (+35%) и бухгалтеров (+14%). Их востребованность в прошлом году снизилась из-за ухода с рынка части международных компаний.

«Но уже в этом году в связи с динамикой развития бизнеса в стране стали заметны значительные изменения в структуре спроса. Российские компании стали чаще занимать ниши ушедших с рынка организаций. Многие увеличили бюджеты на продвижение, пересмотрели стратегию развития и антикризисные меры, — отмечает руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

Медианная зарплата офисных работников Челябинской области по сравнению с 2022-м выросла на 24%. Размер оплаты труда вырос у финансовых- (+45%) и PR-менеджеров (+17%), бухгалтеров (+11%) и офис-менеджеров (+8%).

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