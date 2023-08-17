Стоимость жилья для расчета соцвыплат могут повысить в Казани на 10 тысяч рублей

В Казани намерены утвердить стоимость 1 кв. м жилья на третий квартал этого года для расчета платежеспособности молодых семей на уровне 131,8 тыс. руб., что на 10 тыс. руб. выше, чем кварталом ранее. Проект постановления опубликован на сайте комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Татарстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Если сумму утвердят, то она будет на 16 тыс. руб. больше, чем годом ранее.

В настоящее время документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Стоимость жилья в данной ситуации используется для расчета соцвыплат на приобретение недвижимости и услуги ЖКХ для молодых семей. Норматив устанавливает орган местного самоуправления, он не должен составлять свыше средней розничной цены 1 кв. м общей площади жилья по Татарстану.

"Ъ-Казань"