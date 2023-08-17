На Камчатке арестован повар кафе по делу о покушении на убийство

Суд на Камчатке сегодня, 17 августа, арестовал уроженца Краснодарского края Дмитрия Рязанова, подозреваемого в покушении на убийство, сообщили «Ъ» в прокуратуре Камчатского края.

Утром 15 августа 41-летний повар одного из кафе в поселке Сокоч Елизовского района Камчатского края жестоко избил 39-летнюю женщину, которая работает в этом же заведении кассиром. Дмитрий Рязанов нанес ей множественные удары руками и ногами по голове и телу, сопровождая свои действия угрозами, а также демонстрацией ножей.

Избиение, длившееся более трех минут, попало на камеру видеонаблюдения. 16 августа видеоролик начал распространяться в социальных сетях и вызвал общественный резонанс.

После избиения коллеги Дмитрий Рязанов скрылся с места преступления, полицейские смогли его найти и задержать только вечером 16 августа. Управление СКР возбудило уголовное дело по факту покушения на убийство.

В региональном минздраве корреспонденту «Ъ» сообщили, что выжившая женщина находится в челюстно-лицевом отделении краевой больницы имени Лукашевского. Врачи говорят, что, несмотря на серьезные травмы, угрозы для жизни пациентки нет и ее состояние не вызывает опасений у специалистов.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский