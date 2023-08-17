Прокуратура Крыма проверит сведения об избиении школьника подростками

Прокуратура Крыма начала проверку сведений об избиении 12-летнего мальчика в Кировском районе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

О случае стало известно из публикаций в соцсетях. Сообщалось, что группа подростков в возрасте от 13 до 16 лет избила школьника, якобы, за курение. Мальчику выбили зубы. В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, обнаружили многочисленные гематомы. Пользователи отметили, что подростки в прошлом неоднократно избивали мальчика. Родители пострадавшего обратились в полицию.

«Предварительно, семьи несовершеннолетних на учетах не состоят»,— отметили в прокуратуре Крыма.

В ведомстве проконтролируют ход и результаты расследования обстоятельств произошедшего.

Анастасия Донскова

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