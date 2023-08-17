Путин поручил изучить вопрос создания Московского международного кинокластера

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании в Москве особой экономической зоны в сфере киноиндустрии — международного кинокластера. Доклад президенту должен быть представлен до 30 сентября.

Согласно перечню поручений, опубликованному на сайте Кремля, правительству также поручено до конца сентября рассмотреть возможность введения специальных мер поддержки резидентов особой экономической зоны в сфере киноиндустрии. В качестве таких мер могут быть предусмотрены налоговые льготы, субсидии и гранты. Ответственными Владимир Путин назначил премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина.

По данным Ассоциации продюсеров кино и телевидения, до начала боевых действий на Украине на долю американских проектов в российском кинопрокате приходилось около 75% всей выручки кинотеатров. После февраля 2022 года крупнейшие голливудские киностудии, в частности Disney, Warner Bros., Paramount и Universal, приостановили свою деятельность в России. После этого в стране закрылось около 11,5% кинотеатров.

Милена Костерева