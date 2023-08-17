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Сотрудника оператора связи в Удмуртии задержали за неправомерный доступ к информации

В Удмуртии задержали сотрудника офиса продаж одного из операторов связи, которого подозревают в получении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации об абонентах. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся следственные действия на закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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