Сотрудника оператора связи в Удмуртии задержали за неправомерный доступ к информации

В Удмуртии задержали сотрудника офиса продаж одного из операторов связи, которого подозревают в получении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации об абонентах. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), сообщает пресс-служба УФСБ России по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время проводятся следственные действия на закрепление доказательственной базы. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.