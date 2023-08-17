Некоторые виды овощей подешевели в Удмуртии за неделю

В Удмуртии в период с 8 по 14 августа на потребительском рынке изменилась стоимость ряда товаров. По данным Удмуртстата, сосиски и сардельки стали дороже на 7,3%, мало подсолнечное — 5,8%, яблоки — 2,5%, крупа гречневая-ядрица — 2,1%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

При этом стоимость картофеля стала меньше на 14,9%, свежих огурцов — 10,1%, свежая белокочанная капуста — 8,4%, репчатый лук — 7,1%. Цена столовой свеклы сократилась на 6,4%, бананов — 5,7%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожали детские бумажные подгузники на 3%, туалетное мыло — на 2,3%. Стиральный порошок стал дороже на 1,5%.

Кроме того, зарегистрировано повышение цен на 4,6% на перелет в салоне эконом-класса.