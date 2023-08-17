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обновлено 10:33

В Добрянке отменили рейсы парома из-за обмеления

В Добрянском округе отменяются все рейсы парома СП-2 по маршруту Добрянка — Сенькино — Добрянка. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Фото: страница Добрянского округа в соцсети

Фото: страница Добрянского округа в соцсети

Отмена парома вызвана обмелением реки из-за жаркой погоды. Глубина Камского водохранилища непосредственно у причала села Сенькино ниже, чем, например, у причала в деревне Лябово, что вызывает угрозу для судоходства. Допустимый уровень, который позволяет проводить безопасную погрузку и выгрузку пассажиров и транспорта, составляет 107,5 м. По данным на 16 августа, уровень воды зафиксирован на отметке 106,87 м. Последний рейс парома по маршруту Добрянка — Сенькино — Добрянка будет осуществлен 20 августа по расписанию.

Летом 2023 года на Каме в Перми зафиксирован минимальный уровень воды за последние десятилетия. Об этом сообщил «Новому компаньону» специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. В частности, на 14 августа приток в Камском водохранилище снизился до 540 куб. м/с, что значительно ниже, чем при засухах 2010, 2021 и 2022 годов. Господин Шихов рассказал, что к рекордному маловодью в этом году привела продолжающаяся три года подряд засуха: в 2021 году на юге региона была зафиксирована очень засушливая погода, затем в июле, августе и осенью прошлого года отмечалось малое количество осадков. В этом году даже обильные дожди в июле по северу и востоку Пермского края не смогли повлиять на увеличение потока воды.

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