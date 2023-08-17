INEOS показал внедорожник Grenadier для сафари

Компания INEOS Automotive, которая подготовила внедорожник Grenadier на замену снятому с производства Land Rover Defender первого поколения, представила модификацию автомобиля для сафари.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран INEOS Safari Grenadier

Фото: INEOS Automotive INEOS Safari Grenadier

Фото: INEOS Automotive

Автомобиль лишился жесткой крыши, вместо которой установлены складное лобовое стекло и легкий брезентовый тент, а стандартные сиденья в салоне заменены новыми установленными на разном уровне креслами. Также в рамках доработки с потолка на центральную консоль был перенесен блок управляющих кнопок, а кроме того специалисты увеличили дорожный просвет внедорожника.

Проект INEOS Safari Grenadier реализован фирмой Kavango Engineering из Ботсваны, которую британский автопроизводитель купил и превратил в подразделение INEOS Kavango. Компания будет заниматься производством спецверсий автомобилей INEOS, а также обслуживанием внедорожников Grenadier и пикапов Grenadier Quartermaster.

Максим Вершинин

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