СМИ: Глава медсанчасти МВД по Татарстану заставлял срочников работать на участках должностных лиц

Глава медсанчасти МВД по Татарстану Ренат Фатыхов был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации источника, с начала 2021 года по май 2022-го из войсковой части №5561 в госпиталь МВД по Татарстану вывозили солдат, проходивших срочную службу, якобы на лечение, однако в реальности их привлекали к хозяйственным работам, в том числе на «приусадебных участках должностных лиц».

Противоправную деятельность подозреваемого раскрыли сотрудники ФСБ. Имена других фигурантов дела неизвестны.

Задержанного допросили, он дал показания, после чего его отпустили на свободу. Официальной информации по этому делу пока нет.

"Ъ-Казань"