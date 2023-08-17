«Авито»: спрос на изучение испанского языка в Челябинске вырос в 3,5 раза

В августе спрос на услуги репетиторов по испанскому языку в Челябинске вырос в 3,5 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщают эксперты «Авито Услуг».

Спрос на изучение других европейских языков, французского и немецкого, увеличился на 47% и 20% соответственно. Репетиторы по английскому в городе стали востребованнее на 21%. Также в Челябинске стали чаще искать услуги по обучению корейскому (+44%) и китайскому (+30%) языкам.

«Причина высокого спроса на изучение восточных языков — в растущем интересе к азиатской культуре и экономике. И, главным образом, тем возможностям для образования, карьеры и развития бизнеса, которые открываются людям со знанием этих языков»,— считает руководитель категории «Обучение и курсы» на «Авито Услугах» Игорь Санников.

В Челябинске спрос на услуги обучения зарубежным языкам на «Авито» за год вырос на 25%, предложение от репетиторов — на 19%.

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