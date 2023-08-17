«Реформами лучше не увлекаться»

Глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил о подготовке новых поправок в законодательство. Смысл в том, чтобы, в частности, дети мигрантов перед поступлением в первый класс проходили бы обучение в специальных центрах. Создать новый механизм желательно уже 1 сентября 2024 года. Политический обозревать “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает данную инициативу спорной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев провел специальную пресс-конференцию, посвященную миграционному законодательству Российский Федерации. Сразу нужно сказать, что тема эта весьма волнующая и животрепещущая для властей РФ по множеству причин. И внимание к ней в последнее время самое что ни на есть пристальное.

Валерий Александрович, в частности, предложил запретить принимать в отечественные школы детей без знания русского языка. Оказывается, есть теперь у нас такое явление, причем, видимо, довольно массовое, раз о нем говорится с высокой трибуны.

Так вот, по действующему законодательству, абсолютно любому ребенку должен быть обеспечен доступ к образованию. Нельзя ему отказать, даже если он совсем не говорит на великом и могучем. Глава СПЧ считает, что закон нужно изменить, а перед школой сначала готовить детей мигрантов в специализированных центрах — адаптировать к новым условиям проживания.

В принципе идея здравая, если, конечно, отбросить некую этическую составляющую. Но сразу возникает проблема, и это признает господин Фадеев: центров-то этих нет. Их нужно еще создать и, соответственно, профинансировать, разработать проект, согласовать. Это серьезная работа. Впрочем, нет такой проблемы, которую нельзя решить. Главное, чтобы было желание.

Однако, так кажется, что государство наше заходит не с того конца. Для начала нужно все-таки определиться: мигрант в современной России он, собственно, кто? Какими правами он обладает? Иной злопыхатель скажет — никакими или самыми минимальными. В школу детей принимают, и на том спасибо. И то, наверное, скажем так, не в самые престижные. И в этом самом бесправии главная ценность мигранта, ведь практически любую работу готов выполнять за любые деньги. Плохая точка зрения, но есть в ней здравое зерно, положа руку на сердце.

Если же исходить из того, что общество наше цивилизованное, то мигрант, он как бы тоже человек с соответствующими правами. Пусть он без гражданства и не голосует, но находится под защитой закона. И отношение к нему должно быть ни как к бесправному существу, а как к полноценному члену общества.

И вот на сцену поднимается другой участник дискуссии, чтобы возразить — они нас сами не уважают, ведут себя плохо, язык не учат, а многие из них откровенные преступники. Да вы посмотрите на загнивающую Европу, это же кошмар, что там происходит. Какие права человека? Гнать их поганой метлой. А работать кто будет? Вот то-то и оно. Сам бери метлу и мети двор.

Стоп. Хватит спорить. Есть же такая вещь, как эффективный миграционный контроль, чтобы ехали не все подряд, а лучшие и нужные. И получали бы они здесь равные права, уважение и защиту. Пока этого нет, никакие центры обучения русскому языку не помогут. А еще лучше сделать так, чтобы собственные жители могли бы трудиться и заполнять необходимые вакансии.

Вот мы видим, что и мигранты уже особо и не едут. Непросто все. Система, конечно, неидеальна, но она работает. Поэтому лучше глубоко не копать и реформами не увлекаться, а то как бы хуже не стало.

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