Кассационная жалоба краевой прокуратуры по строительству онкоцентра принята судом

Арбитражный суд Уральского округа принял к рассмотрению кассационную жалобу прокуратуры края по строительству онкоцентра в Камской долине (ул. Маршала Жукова, 46), об этом свидетельствуют данные картотеки судебного дела. Заседание состоится 5 октября 2023 года.

Надзорный орган считает, что в ходе рассмотрения дела в предыдущих инстанциях нормы материального права были применены к делу неправильно. У прокуратуры также есть сомнения в наличии подтвержденного финансирования на строительство онкоцентра у инвесторов. В ведомстве полагают, что объект могут построить не через концессионное соглашение, а по госконтракту. Апелляционная инстанция и арбитражный суд края признали соглашение законным.

В сентябре 2022 года прокуратура Пермского края обращалась с соответствующим иском к минэкономразвития региона и ООО «Клиника инновационных исследований», между которыми было заключено концессионное соглашение по строительству онкологического центра. Срок действия соглашения, по которому планируют постройку комплекса в Камской долине, составляет 35 лет.