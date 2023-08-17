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В Удмуртии жителей предупредили о мошенничестве под видом помощи ФСБ

В Удмуртии правоохранительные органы отмечают рост мошенничеств под предлогом оказания помощи ФСБ. Преступники отправляют через мессенджеры фотографии поддельных служебных удостоверений или направляют по адресу жительства жертвы повестку с поддельными печатями и указанием вымышленных данных сотрудников, предупреждает пресс-служба управления ведомства по республике.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Мошенники работают по одной схеме. Они звонят жителям и представляются сотрудниками ФСБ, после чего в ультимативной форме требуют оказать содействие в проведении операции. Жертву мошенничества убеждают передать деньги третьим лицам, чтобы задокументировать их противоправную деятельность и задержать. После передачи средств «сотрудники» не выходят на связь.

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