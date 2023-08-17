Все работы по благоустройству аллеи у театра кукол в Уфе выполнит «Уралагротехсервис»

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам конкурса заключило контракт на устройство видеонаблюдения и освещения аллеи перед зданием Башкирского государственного театра кукол с уфимским ООО «Уралагротехсервис», сообщается на сайте госзакупок. Компания, которая стала единственным участником конкурса, предложила исполнить контракт практически по начальной цене — 18 млн руб., деньги выделят из бюджетов республики и города. Работы необходимо выполнить до декабря текущего года.

«Уралагротхсервис» также стал победителем конкурса по благоустройству аллеи перед зданием театра за 105 млн руб. Ранее работы по благоустройству и освещению были объединены в один лот, в связи с чем республиканское УФАС дважды приостанавливало отбор подрядчика. В итоге, впрочем, спорные контракты все равно получила одна и та же компания.

ООО «Уралагротехсервис» зарегистрировано в Уфе в 2011 году. Организация занимается отделочными работами. Владелец — Расим Зарипов. В 2022 году выручка компании составила 629,7 млн руб., чистая прибыль — 1,3 млн руб. Уставный капитал — 158,4 тыс. руб. В текущем году компания заключила три госконтракта с администрацией Уфы общей стоимостью 359,3 млн руб. Господину Зарипову также принадлежат ООО: «Полдневской карьер» (Свердловская область), «Абзаковский карьер» (Уфа), «ПХ „Кушнаренковское“» (село Новые Тукмаклы), конный завод „Катунь“» (Алтайский край), «Уралрегионпродукт».

Майя Иванова

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