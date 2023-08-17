В красноярских лесах сняли режим ЧС

С 17 августа в лесах Красноярского края отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление издало правительства региона.

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Режим ЧС был введен другим постановлением краевого правительства - от 27 июля. Оно было принято на всей территории региона в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а также высокой грозовой активностью, увеличивающих угрозу лесных пожаров.

По данным Лесопожарного центра Красноярского края, 16 августа был потушен вспыхнувший от грозы пожар в Эвенкийском муниципальном районе. Его площадь составляла 0,5 га. Утром 17 августа лесных пожаров в крае зарегистрировано не было.

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Валерий Лавский