В красноярских лесах сняли режим ЧС

С 17 августа в лесах Красноярского края отменен режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Соответствующее постановление издало правительства региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Режим ЧС был введен другим постановлением краевого правительства - от 27 июля. Оно было принято на всей территории региона в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а также высокой грозовой активностью, увеличивающих угрозу лесных пожаров.
По данным Лесопожарного центра Красноярского края, 16 августа был потушен вспыхнувший от грозы пожар в Эвенкийском муниципальном районе. Его площадь составляла 0,5 га. Утром 17 августа лесных пожаров в крае зарегистрировано не было.