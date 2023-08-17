В колонию строгого режима пытались переправить телефоны с помощью квадрокоптера

Сотрудники исправительной колонии №12 ГУФСИН по Пермскому краю пресекли попытку переправить в учреждение мобильные телефоны и зарядные устройства. Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН.

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В ходе досмотра автомобиля «КамАЗ», завозившего в колонию продукты питания для осужденных, сотрудники оперативного отдела и отдела охраны обнаружили в кабине под обшивкой четыре сотовых телефона, четыре зарядных устройства, одну гарнитуру. В отношении водителя автомобиля составлены материалы о привлечении его к административной ответственности. Несколько дней спустя, в 5 часов утра, младший инспектор отдела охраны заметил, что неизвестный гражданин с рюкзаком заходит в лес вблизи колонии. При досмотре у мужчины изъяли квадрокоптер с прикрепленными к нему двумя сотовыми телефонами и зарядным устройством, которые он хотел переправить через инженерные заграждения. Позже в зарядном устройстве было обнаружено вещество, похожее на наркотик. Сотрудниками учреждения была вызвана оперативно-следственная группа МО МВД России «Губахинский». В настоящее время проводится экспертиза вещества, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Исправительная колония №12 ГУФСИН по Пермскому краю расположена в поселке Широковском Губахинского района. Учреждение, в котором отбывают наказание более 2 тыс. осужденных, имеет строгий режим содержания.