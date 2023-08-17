В Челябинской области объем валютных нарушений вырос в пять раз

В январе-июле сотрудники Челябинской таможни выявили нарушения валютного законодательства на сумму 230 млн руб. Это в пять раз больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщают в ведомстве.

По итогам проверок соблюдения валютного законодательства таможенники возбудили три уголовных и 424 административных дел. По сравнению с тем же периодом 2022-го их число выросло в полтора и десять раз соответственно.

Большинство нарушений были связаны неисполнением и прекращением обязательств по внешнеторговым контрактам. В Челябинской таможне отмечают, что одним из крупных дел стало выявление компаний-однодневок, специализирующихся на выводе денег за рубеж.

«Таможенники установили, что для поставки оборудования предприниматель перечислил в адрес иностранных компаний более $1,6 млн, но товары он так и не получил. Согласно внешнеторговому контракту, в случае отсутствия поставки товара на территорию РФ резидент обязан обеспечить возврат денежных средств на свои счета. Однако данное требование не было выполнено, и в действиях компании выявили нарушения валютного законодательства»,— дополняют в Челябинской таможне.

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