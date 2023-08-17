Изготовление госнаград в Татарстане обойдется почти в 8 млн рублей

Из бюджета Татарстана выделят почти 8 млн руб. на изготовление республиканских госнаград. Тендер появился на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы Татарстана Фото: пресс-служба главы Татарстана

В частности, исполнителю предстоит медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» в комплекте с планкой, футляром и временной пристежкой в количестве 80 штук, 125 медалей «За доблестный труд», 25 медалей «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан», 125 медалей «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» и некоторые другие.

Победитель тендера должен будет перед изготовлением госнаград согласовать с заказчиком оригинальный макет ордена, его трехмерную компьютерную модель и физическую мастер-модель.

Работы должны быть выполнены до конца 2023 года.

"Ъ-Казань"