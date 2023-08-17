Суд обязал Астрводоканал возместить миллионный ущерб почве

МУП «Астрводоканал» должен заплатить более 1,2 млн руб. за ущерб, нанесенный почве в результате разлива сточных вод. Такое решение принял Арбитражный суд Астраханской области.

Как сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора, излив произошел на ул. Адмирала Макарова в областном центре. Во взятых специалистами пробами обнаружили превышение поверхностно-активных веществ. Площадь загрязнения составила 728 м.

«Астрводоканал» отказался возмещать ущерб в добровольном порядке – специалисты надзорного ведомства обратились в суд. Решение в законную силу пока не вступило.

Никита Маркелов

Чтобы всегда быть в курсе, для вас — наш Telegram.