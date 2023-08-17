Жителям новых регионов зачтут стаж при поступлении на госслужбу

Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областей зачтут стаж, полученный до присоединения регионов к России, при поступлении на государственную службу. Документ опубликован на портале правовой информации.

В документе указано, что госслужащие, получившие опыт в ДНР, ЛНР и на Украине, смогут сохранить заработанную пенсию за выслугу лет. Стаж работы перешедших в российское гражданство госслужащих будет учитываться при расчете отпуска за выслугу лет и выплаты за эффективную госслужбу. Речь идет о должностях депутатов, дипломатических работников, судей, сотрудников прокуратуры и других.

Согласно указу, в стаж не будет зачитываться срок службы в воинских и иных формированиях, которые признаны в России террористическими. Также в стаж не будут входить «период участия в противоправных действиях против ДНР и ЛНР, а также периоды членства в экстремистских организациях и участия в боевых действиях против РФ».

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам референдумов. Украина, а также ряд западных стран не признали территориальные изменения и осудили их, назвав аннексией.