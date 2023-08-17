Все школы Удмуртии прошли приемку к учебному году

В Удмуртии 541 школа прошла проверку к началу нового учебного года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Муниципалитеты проводили приемку образовательных организации в соответствии с графиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, всего в регионе принято 1186 образовательных организаций, что составляет 100% от плана. Однако 31 учреждение не предъявили к приемке, поскольку на объектах продолжает вестись капитальный ремонт.