Российские шаманы проведут фестиваль в Туве

В Республике Тыва 18 августа начнется всероссийский фестиваль шаманизма «Дунгур». Он соберет в юрточном комплексе «Бий-Хем» под Кызылом 150 шаманов, камов и представителей других языческих верований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Организаторы подчеркивают, что задачей фестиваля является привлечение внимания к шаманизму, как к важному наследию мировой культуры, и тувинские шаманы – это современные носители древнейших знаний предков»,– сообщили в пресс-службе республиканского правительства.

В числе запланированных мероприятий значатся, например, научно-практический семинар шаманов и шамановедов, исследование-эксперимент «Повышение адаптации методом пальпации», «Введение в транс и исцеление организма», мастер-класс по гаданию на камнях и т. д. Во второй день фестиваля заявлен всеобщий обряд его участников в поддержку российских воинов.

Организаторы обещают также выступление самой известной тувинской рок-группы «Ят-Ха». «Играет "Ят-Ха" ядерный шаманский рок, в котором рок-н-ролл и традиции тувинского народа идут рука об руку»,— объяснили они приглашение музыкантов.

Фестиваль «Дунгур» завершится 20 августа.

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Валерий Лавский