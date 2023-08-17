«Турпоток на курорты Краснодарского края увеличился в среднем на 20%»

На Мосбирже курс доллара 14 августа превысил 101 руб., евро — 110 руб., обновив максимумы с марта 2022 года. А уже на следующий день 15 августа Центробанк на внеплановом заседании поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Коммерческий директор национального туроператора «Алеан» Оксана Булах пояснила, как резкое обесценивание рубля повлияет на туристический рынок и простимулирует спрос на внутренний туризм.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оксана Булах

Фото: предоставлено автором Оксана Булах

Фото: предоставлено автором

«Мы уже наблюдали подъем спроса на курорты Черноморского побережья в начале июля, когда также резко выросли доллар и евро. За первую неделю июля отечественные курорты прибавили в спросе по отношению к последней неделе июня более чем на треть. Прирост бронирований по Краснодарскому краю, а также по Абхазии на осень, который мы фиксируем сейчас, частично связан с валютными колебаниями и подорожанием отдыха на зарубежных курортах.

По нашим данным, турпоток на курорты Краснодарского края в этом сезоне увеличился в сравнении с прошлым в среднем на 20%. Их средняя загрузка этим летом близка к 90%. По всем направлениям, кроме Крыма, мы на протяжении всего лета фиксировали прирост бронирований к прошлому году: максимальный в Анапе (+38%). В Геленджике рост составил 18%, в Сочи около 5%.

Сейчас по всем направлениям активно идут бронирования на вторую половину августа и сентябрь. По ряду объектов — активно бронируется октябрь и ноябрь. В первую очередь, это касается оздоровительного отдыха в санаториях.

Если говорить про бархатный сезон, то мы уже сейчас фиксируем общий прирост числа бронирований по отношению к прошлому году по Краснодарскому краю на осень. Например, по Анапе на сентябрь и октябрь активность бронирований на 30% больше, чем в 2022 году. По Геленджику прирост к прошлому году составляет 15%. В Сочи — сравнительно небольшой — около 3%. Единственное направление, по которому наблюдается снижение — Крым. Здесь на осень мы фиксируем на 50% меньше бронирований, чем в прошлом году.

Если оценивать активность именно первой половины августа, то небольшое замедление бронирований есть только по Сочи. Оно может быть отчасти связано с ростом цен на все составляющие тура, в том числе, транспортную. По остальным курортам спрос выше аналогичного периода прошлого года. Причин несколько — фактически начало настоящего лета сместилось с июня на июль, а значит, бархатный сезон обещает быть продолжительным и теплым. Также этому сезону в принципе характерно снижение глубины продаж, а значит, растет доля коротких бронирований (менее недели). Мы не наблюдаем стандартного для этого периода спада бронирований, и, очевидно, есть частичное перераспределение спроса с выездных направлений на отечественные курорты. Многие отели используют динамическое ценообразование. Соответственно, если спрос будет активно расти, то и цены тоже будут корректироваться.

Сегодняшняя ситуация даст прирост внутреннего турпотока. Но далеко не все туристы готовы отказываться от зарубежных путешествий, тем более в холодный период. У нас нет теплых пляжных курортов. Часть туристов просто откажутся от поездки. В краткосрочной перспективе сократится количество путешествующих. Продолжится смещение туристов в более бюджетные сегменты, будет уменьшение средней продолжительности поездки. Сократится количество поездок в течение года у тех, кто ездил отдыхать несколько раз в год».

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