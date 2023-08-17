Экс-директора челябинского МБУ «Геоцентр» отправили под домашний арест

Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил под домашний арест бывшего директора подведомственного мэрии муниципального бюджетного учреждения (МБУ) «Геоцентр» Александра Степанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий. Мера пресечения избрана до 15 октября, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Следователь СК просил суд заключить Александра Степанова под стражу. Суд ходатайство об этом отклонил.

Александра Степанова 15 августа задержали сотрудники управления ФСБ региона. Как считает следствие, директор МБУ «Геоцентр» в нарушение закона заключил контракты на поставку скального грунта и фракционного щебня для обустройства проездов и тротуара в Челябинске с единственным поставщиком, без проведения конкурсных процедур по завышенной стоимости. Тем самым он нарушил права и интересы граждан и организаций. Имущественный ущерб Челябинску превысил 3,5 млн руб.

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