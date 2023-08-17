На Кубани производство парфюмерии за год выросло на 127%

По итогам II квартала 2023 года производство парфюмерии в Краснодарском крае выросло на 127% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе системы маркировки «Честный знак».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В общей сложности кубанские парфюмеры выпустили 132 тыс. упаковок продукции за указанный период. Годом ранее показатель достигал 58 тыс. упаковок.

В целом по России производство парфюмерии выросло на 47%. Производители выпустили 20,4 млн упаковок во втором квартале текущего года. Годом ранее — 13,8 млн упаковок.

Анастасия Донскова

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