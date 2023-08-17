Зоопарк перейдет в собственность региона в составе муниципального учреждения «Пермский зоопарк»

Администрация Перми внесла на рассмотрение городской думы новый законопроект, касающийся передачи имущества Пермского зоопарка на баланс региональной власти, свидетельствует база документов представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Если раньше предлагалось передать в край имущество зоопарка, то сейчас безвозмездно передается именно муниципальное учреждение культуры (МАУК) «Пермский зоопарк» как имущественный комплекс.

По данным «Ъ-Прикамье», на такой юридической схеме настояли аналитики думы, которые обнаружили, что у МАУК отсутствуют основания для передачи имущества в край. Предполагается, что после передачи в регион муниципального учреждения оно будет реорганизовано в краевое и, по решению учредителя, сможет управлять новым комплексом на Нагорном, строящимся на средства краевого бюджета.

В собственность Пермского края перейдут звери, птицы, вольеры, киоски, детские площадки, ангары, система видеонаблюдения и автомобили. В совокупности стоимость имущества зоопарка составляет более 20 млн руб. Передачу имущества зоопарка планируется осуществить с 1 января 2024 года.