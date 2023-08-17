Зоопарк перейдет в собственность региона в составе муниципального учреждения «Пермский зоопарк»

Администрация Перми внесла на рассмотрение городской думы новый законопроект, касающийся передачи имущества Пермского зоопарка на баланс региональной власти, свидетельствует база документов представительного органа.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Если раньше предлагалось передать в край имущество зоопарка, то сейчас безвозмездно передается именно муниципальное учреждение культуры (МАУК) «Пермский зоопарк» как имущественный комплекс.
По данным «Ъ-Прикамье», на такой юридической схеме настояли аналитики думы, которые обнаружили, что у МАУК отсутствуют основания для передачи имущества в край. Предполагается, что после передачи в регион муниципального учреждения оно будет реорганизовано в краевое и, по решению учредителя, сможет управлять новым комплексом на Нагорном, строящимся на средства краевого бюджета.
В собственность Пермского края перейдут звери, птицы, вольеры, киоски, детские площадки, ангары, система видеонаблюдения и автомобили. В совокупности стоимость имущества зоопарка составляет более 20 млн руб. Передачу имущества зоопарка планируется осуществить с 1 января 2024 года.